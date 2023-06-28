Происшествия 28 июня 2023, 18:35 Три человека пострадали в ДТП с участием грузовика в Тюменской области

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Столкновение грузового автомобиля и внедорожника произошло на трассе Тюмень — Омск в Омутинском районе Тюменской области. В аварии пострадали три человека, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем грузовой фуры выехал на встречную полосу, после чего врезался в машину Toyota.

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Отмечается, что из-за аварии движение на трассе ограничено, сейчас спасатели пытаются достать пострадавших из автомобилей.