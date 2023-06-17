Происшествия 17 июня 2023, 10:22 Три человека пострадали в ДТП с участием грузовика в Петербурге

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Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины произошло в Курортном районе Санкт-Петербурга. В аварии пострадали три человека, сообщил сайт petrograd.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, женщина за рулем иномарки врезалась в автобетоносмеситель, после столкновения автомобили загорелись.

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Как сообщил сайт petrograd.ru, различные травмы получили водитель легковушки и двое детей, находящихся в салоне машины в момент аварии.