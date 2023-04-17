Происшествия 17 апреля 2023, 11:53 Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса под Магаданом

Читать 360tv в

Авария, в которой пострадали три человека, произошла накануне на 1995-м километре федеральной трассы «Колыма» в Магаданской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По предварительной информации, женщина-водитель хотела обогнать рейсовый автобус, однако врезалась в другой автомобиль, который отбросило на транспортное средство, написало ИА НСН.

Реклама

В результате аварии пострадали три человека, которые находились в легковых машинах. О других подробностях аварии не сообщается.