Происшествия 10 января 2024, 16:38 Три человека пострадали в ДТП с троллейбусом в Новосибирске

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Легковой автомобиль и троллейбус столкнулись на Октябрьском мосту в Новосибирске. В аварии пострадали три человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительным данным, иномарка Mitsubishi Diamante врезалась в троллейбус, который двигался в попутном направлении. Различные травмы в ДТП получили водитель и два пассажира легковушки.

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Отмечается, что в салоне троллейбуса находились 15 человек, никто не пострадал.