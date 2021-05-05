Три человека пострадали в ДТП с такси на Киевском шоссе

Два легковых автомобиля столкнулись на Киевском шоссе. Одна из машин — такси. Об этом «360» сообщили в МВД по Москве.

В ведомстве уточнили, что столкновение произошло в районе дома № 28 по Киевскому шоссе. Пострадали три человека — все пассажиры такси. Они получили телесные повреждения, про их состояния сейчас не известно.

Причины аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

5 мая пенсионерка на иномарке сбила восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло в Башкирии в городе Белорецк. Ребенок находится в больнице — по словам 66-летней женщины, которая была за рулем, девочка неожиданно вышла на дорогу перед ее автомобилем.