Три человека пострадали в ДТП с КамАЗом в Новокубанском районе

ДТП с участием КамАЗа случилось на третьем километре автодороги «подъезд к Новокубанску» в среду, 15 декабря. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кубани.

По предварительным информации, водитель Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу для совершения обгона и столкнулся с КамАЗом, который съезжал с дороги. В результате водитель и пассажирка иномарки, а также водитель грузовика получили травмы.

Точные обстоятельства случившегося предстоит выяснить Госавтоинспекции.