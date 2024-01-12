Происшествия 12 января 2024, 16:55 Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на Ставрополье

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В Георгиевском округе произошло ДТП с участием ВАЗ-210740 и грузовика Volvo, в котором пострадали три человека. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на ГИБДД по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, легковушка выехала на встречку, где столкнулась с фурой. Водителя отечественного авто госпитализировали в тяжелом состоянии, пассажира «семерки» и сидевшего за рулем большегруза мужчину отправили на амбулаторное лечение.

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