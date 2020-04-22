22 апреля 2020, 15:04
Три человека пострадали в ДТП под Пензой
На трассе М-5 «УРАЛ» под Пензой произошла авария. В результате нее пострадали три человека. Среди них — ребенок. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».
Вечером 21 апреля два легковых автомобиля столкнулись на дороге. За рулем Lada Priora находился 34-летний мужчина, а 25-летний парень управлял Hyundai Sonata.
В иномарке находился ребенок. Из-за столкновения его госпитализировали. Травмы также получили две пассажирки из обоих автомобилей.