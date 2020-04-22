Три человека пострадали в ДТП под Пензой

Вечером 21 апреля два легковых автомобиля столкнулись на дороге. За рулем Lada Priora находился 34-летний мужчина, а 25-летний парень управлял Hyundai Sonata.

В иномарке находился ребенок. Из-за столкновения его госпитализировали. Травмы также получили две пассажирки из обоих автомобилей.