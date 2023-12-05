Происшествия 05 декабря 2023, 16:30 Три человека пострадали в ДТП под Челябинском

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе, ведущей в поселок Старокамышинск под Челябинском. В аварии пострадали три человека, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой Volkswagen Polo.

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Отмечается, что различные травмы в аварии получили мужчина и годовалый пассажир одного из транспортных средств, а также водитель.