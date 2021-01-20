Три человека пострадали в ДТП на трассе в Пензенской области

Уточняется, что в вечернее время автомобиль Datsun столкнулся с большегрузом. От удара он улетел в кювет. Водитель авто и пассажиры получили травмы. Среди них 20-летняя девушка и 44-летняя женщина. Обе пострадавшие госпитализированы.

В настоящий момент ведется проверка по факту произошедшего.