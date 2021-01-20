20 января 2021, 12:46
Три человека пострадали в ДТП на трассе в Пензенской области
Три человека пострадали в аварии, которая произошла на трассе в Нижнеломовской районе Пензенской области в понедельник, 18 января, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.
Уточняется, что в вечернее время автомобиль Datsun столкнулся с большегрузом. От удара он улетел в кювет. Водитель авто и пассажиры получили травмы. Среди них 20-летняя девушка и 44-летняя женщина. Обе пострадавшие госпитализированы.
В настоящий момент ведется проверка по факту произошедшего.