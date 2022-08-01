Три человека пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон»

ДТП с участием двух легковых машин и большегруза произошло вечером 31 июля на федеральной трассе М-4 «Дон». В результате случившегося пострадали три человека. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.

Как уточнили в УГИБДД по Ростовской области, автомобиль марки Great Wall столкнулся с Mercury. Последний от удара врезался в MAN, который двигался в попутном направлении.

С травмами различной степени тяжести увезли в больницу двух пассажиров Great Wall, 1978 и 2017 года рождения, а также 35-летнего пассажира Mercury.