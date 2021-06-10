Три человека пострадали в ДТП на Ставрополье

Авария с маршруткой в Георгиевском округе на Ставрополье возникла из-за злостного нарушителя. Об этом рассказали сотрудники управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

Как сообщил сайт newstracker.ru, ДТП с участием маршрутного автобуса Газель и Lada Granta, случилось в селе Краснокумском Георгиевского округа в четверг 10 июня около 11:30 по Москве.

В ГИБДД сообщили, что водитель легкового авто начал обгонять маршрутку, но не рассчитал траекторию и врезался в нее. Среди пострадавших — водитель Lada Granta и два пассажира маршрутного автобуса. Водитель маршрутки не травмирован, у остальных пострадавших — переломы конечностей.

Lada Granta управлял 21-летний местный житель, которого 17 раз привлекали к ответственности за превышение скоростного режима и прочие нарушения в течение последних двух лет.