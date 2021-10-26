Три человека пострадали в ДТП на Ставрополье

В Ставропольском крае при столкновении грузовика с микроавтобусом получили травмы три человека. Об этом сообщи сайт newstracker.ru.

Микроавтобус Mercedes, направлявшийся с двумя пассажирами из Волгограда в Ставрополь, врезался в движущийся перед ним КамАЗ. По предварительным данным, управлявший микроавтобусом 42-летний житель Калмыкии не соблюдал дистанцию, что и стало причиной ДТП. Водителю маршрутки и пассажирам понадобилась помощь медиков.