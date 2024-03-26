Происшествия 26 марта 2024, 09:38 Три человека пострадали в Белгородской области в результате обстрела ВСУ Гладков: ВСУ обстреляли село Головчино, три человека пострадали Вячеслав Гладков / Telegram-канал

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Село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны украинских боевиков, три человека пострадали. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал

«По данным от Центра медицины катастроф, пострадали три человека. Среди них двое пожарных МЧС, один с осколочными ранениями нижних конечностей, а другой — головы и нижних конечностей. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», — написал он.

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Кроме того, экстренные службы в четырех частных жилых домовладениях зафиксировали повреждения различной степени. В одном здании после попадания снаряда в кровлю началось возгорание, на социальном объекте пострадало остекление, также повреждения получили шесть автомобилей.

Утром во вторник Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО сбили два снаряда из РСЗО «Град» над Белгородской областью.