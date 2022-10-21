Три человека пострадали в аварии во Владимирской области | 360°

Происшествия 21 октября 2022, 18:03 Три человека пострадали в аварии во Владимирской области

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Автомобиль ГАЗ врезался в электрический столб в Петушинском районе Владимирской области, пострадали три человека. Об этом рассказал «Царьград».

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Автомобиль ехал по правой стороне трассы М-7 «Волга» в сторону Москвы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, машина срезалась в столб и перевернулась. Пострадали три пассажира авто — молодые люди 1997, 1992 и 1992 годов рождения. Их госпитализировали.