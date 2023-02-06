06 февраля 2023, 21:48
Три человека пострадали в аварии в Свердловской области
В Свердловской области произошла авария, в результате которой несколько человек получили травмы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.
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ДТП случилось в Каменске-Уральском на Пушкинском путепроводе. Иномарка Daewoo Nexia выехала на встречку, где врезалась в грузовик Volvo. Пострадали водитель легковушки и две его пассажирки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ДТП
Свердловская область
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