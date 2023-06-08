Происшествия 08 июня 2023, 15:33 Три человека пострадали в аварии в Самарской области

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Авария, в которой пострадали три человека, произошла накануне на трассе Тольятти — Ягодное в Ставропольском районе Самарской области. Об этом сообщил «Царьград».

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, 37-летний водитель Daewoo Matiz не уступил дорогу Daewoo Nexiа, который ехал по главной дороге. В итоге машины столкнулись.

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Медики доставили в больницу 49-летнего пассажира Daewoo Nexia и двух 35-летних пассажирок Daewoo Matiz. Сейчас в подробностях аварии разбирается полиция.