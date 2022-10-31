Три человека пострадали в аварии в Самаре | 360°

31 октября 2022, 23:34
Три человека пострадали в аварии в Самаре
В Самаре произошла авария, в результате которой пострадало несколько людей. Об этом сообщил «Царьград».
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ДТП случилось накануне на Северном шоссе. 52-летний водитель Kia не справился с управлением и машину вынесло на встречку, где она столкнулась с иномаркой BMW. Травмы получили мальчик и и женщина, которые находились в салоне второго авто. Водитель Kia также пострадал. Отмечается, что он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
ДТП
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