Три человека пострадали в аварии в Самаре | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 23:34 Три человека пострадали в аварии в Самаре

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В Самаре произошла авария, в результате которой пострадало несколько людей. Об этом сообщил «Царьград».

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ДТП случилось накануне на Северном шоссе. 52-летний водитель Kia не справился с управлением и машину вынесло на встречку, где она столкнулась с иномаркой BMW. Травмы получили мальчик и и женщина, которые находились в салоне второго авто. Водитель Kia также пострадал. Отмечается, что он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.