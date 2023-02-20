Происшествия 20 февраля 2023, 15:23 Три человека пострадали в аварии в Ростовской области

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ДТП с участием иномарки случилось накануне на автодороге Дубовское — Заветное в Ростовской области. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по донскому региону.

Как рассказали в ведомстве, 45-летняя женщина-водитель за рулем Renault Sandero не справилась с управлением на обледенелой дороге и слетела в кювет.

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В результате аварии пострадали три человека, в том числе 12-летний ребенок. Всех пострадавших увезли в больницу.

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