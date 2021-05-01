01 мая 2021, 20:57
Три человека пострадали в аварии в Новой Москве. Видео
Водители легковых автомобиле не поделили дорогу на Калужском шоссе в Новой Москве. В результате столкновения один из участников аварии врезался в дерево. «360» публикует видео с места событий.
На опубликованных кадрах видно, как один из автомобилей повернул на поворот и толкнул, движущуюся ему навстречу машину. От удара оба участника аварии отлетели в сторону.
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в результате столкновения пострадали три человека, в том числе ребенок. Их передали медикам. В обстоятельствах и причинах аварии разбираются сотрудники дорожной инспекции.
Для госпитализации пострадавших на место прислали вертолет.
Источник фото: телеканал «360»