Три человека пострадали из-за ДТП в Липецкой области | 360°

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Три человека пострадали из-за ДТП в Липецкой области

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В Липецкой области случилось ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла на дороге Грязи — Добринка. Иномарка Renault столкнулась с отечественной легковушкой LADA Granta.

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В итоге оба водителя и пассажир первого авто получили травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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