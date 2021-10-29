Три человека пострадали в аварии в Ижевске

В аварии, которая накануне произошла в Ижевске, пострадали три человека. ДТП случилось на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Vesta, поворачивая налево, не предоставил преимущество следовавшему прямо автомобилю BMW. В результате пострадали пассажиры, которые находились в салоне отечественной машины.

В больницу госпитализировали 21-летнего молодого человека и его девушку, и их 22-летнего друга. По факту аварии проводится расследование.