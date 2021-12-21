Три человека пострадали в аварии с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Информацией об этом поделился телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, в ДТП попали два легковых автомобиля, два грузовика и микроавтобус. Погибших нет. По предварительным данным, причиной аварии стали погодные условия, усложнившие ситуацию на дорогах.

О том, что Сергей Цивилев попал в ДТП, стало известно утром 21 декабря. Авария произошла на трассе Кемерово-Новокузнецк в 09:00 по местному времени, глава Кузбасса находился в своем служебном автомобиле, который, как сообщили очевидцы, двигался в составе кортежа. Сам губернатор травм не получил.

Цивилев направлялся на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная». В пресс-центре правительства Кемеровской области подтвердили, что погибших нет, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Сейчас там работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Точные обстоятельства случившегося выясняются.