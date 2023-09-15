Происшествия 15 сентября 2023, 12:46 Три человека пострадали в аварии на Красносельском шоссе в Петербурге

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На Красосельском шоссе произошла авария, в которой пострадали три человека. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сидевший за рулем Mitsubishi мужчина потерял сознание и врезался в Chevrolet, от удара первую машину отбросило на тротуар, где она сбила 76-летнего мужчину. Пострадавших в результате ДТП пешехода, водителя и семилетнюю пассажирку второй иномарки доставили в больницу.

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