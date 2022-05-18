Три человека пострадали в аварии на КАД в Санкт-Петербурге

ДТП с участием трех автомобилей случилось во вторник, 17 мая, на КАД Санкт-Петербурга у съезда на Пискаревский проспект. В результате случившегося пострадали два водителя и ребенок, сообщили «Невские новости».

По информации пресс-центра ГУ МВД по Санкт-Петербургу, авария произошла около 15:30 на 34-м километре внутреннего кольца КАД. Столкнулись BMW, Toyota Camry и KIA.

Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали у девочки легкие повреждения. Информации о состоянии водителей BMW и Toyota, которые также пострадали в аварии, нет.