Происшествия 03 сентября 2023, 19:43 Три человека пострадали при взрыве в доме под Ярославлем. Двое — в больнице РИА «Новости»: после взрыва в доме под Ярославлем двое мужчин попали в больницу РИА «Новости»

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Двое мужчин попали в больницу после взрыва в частном доме в деревне Никульское Ярославской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

Собеседник агентства уточнил, что пострадавших доставили в больницу имени Соловьева. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Также травмы при взрыве получила женщина. Ее направили на амбулаторное лечение.

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По информации областного УМВД, ЧП произошло вечером 2 сентября. Пострадали при взрыве двое мужчина и женщина. В полиции указали, что всех направили в лечебное учреждение.

В СУ СК РФ региона уточнили, что в доме в тот вечер вспыхнул бытовой конфликт. Один из мужчин привел в действие «неустановленное устройство с поражающими свойствами», а потом скрылся. Его оперативно задержали и возбудили дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.

По данным источника РИА «Новости», задержанный — сотрудник ФСИН, но не из Ярославской области. По словам собеседника агентства, мужчина находился в процессе развода. В доме во время конфликта находилась и его жена. Женщина ушла оттуда незадолго до взрыва.