Происшествия 19 февраля 2024, 16:27 Три человека пострадали при взрыве на металлургическом заводе под Саратовом «Интерфакс»: три человека пострадали при взрыве на заводе в Балакове РИА «Новости»

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На металлургическом заводе в городе Балакове Саратовской области произошел взрыв. Пострадали три человека, рассказали «Интерфаксу» в экстренных службах.

Данные подтвердил изданию и начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин. Он уточнил, что пострадавшие получили ожоги, подробности выясняются. Известно, что спасателей к ликвидации последствий ЧП не привлекали.

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В этот же день, 19 февраля, появились сведения о мощном взрыве в Кстовском районе Нижегородской области. Кадры появились в соцсетях. У автомобилей на парковке сработала сигнализация. Кроме того, по словам очевидцев, «завибрировали окна».

Помимо этого, под автомобилем в Лобне обнаружили взрывное устройство. Жильцов близлежащих домов временно эвакуировали, самодельное устройство обезвредили. В Лобне ввели режим оповещения о ЧС. Жителей попросили действовать организованно и строго выполнять правила, установленные властями, и следовать распоряжениям начальника гражданской обороны.