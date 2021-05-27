Три человека пострадали при взрыве на газопроводе в Саратовской области

Три человека пострадали при взрыве на магистральном газопроводе в Новоузенском районе Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, взрыв произошел около 17:00 (16:00 по московскому времени) при проведении ремонтных работ на газопроводе недалеко от села Куриловка Новоузенского района.

В результате пострадали трое рабочих. В ликвидации пожара заняты 50 сотрудников МЧС и 20 единиц спецтехники. На место ЧП прибыл районный прокурор.

По данным РИА «Новости», один из пострадавших получил ожоги 5% кожных покровов, двое других рабочих — по 1%. Все они доставлены в больницу.

Обстоятельства и причины возникновения взрыва будут установлены после тушения пожара.