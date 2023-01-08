Происшествия 08 января 2023, 03:54 Три человека пострадали при взрыве газа в Хасавюрте МЧС: три человека пострадали при взрыве газа в Хасавюрте ГУ МЧС России по Республике Дагестан

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Три человека получили травмы при взрыве газа в пятиэтажке в Хасавюрте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

«Эвакуированы 10 человек. По предварительной информации, пострадали три человека. Все в состоянии легкой степени тяжести», — заявили в ведомстве.

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Всех получивших травмы доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Как уточнили в пресс-службе, взрыв газа и пожар произошли на первом этаже пятиэтажного жилого дома с мансардой. Здание находится на улице Датуева.

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«В 02:41 по прибытии первого пожарного расчета горением охвачено помещение на площади 20 квадратных метров. Имеются незначительные разрушения, выбиты стекла», — сообщили в главке.

К ликвидации последствий взрыва и дальнейшего возгорания привлекли 28 человек и девять единиц техники. Как написали «Известия» со ссылкой на источник, среди пострадавших оказалась трехлетняя девочка.

Пока все причины и обстоятельства взрыва газа продолжают выяснять. На месте работают спасатели, правоохранители и медики.