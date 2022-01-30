Три человека пострадали при взрыве газа в доме в Серпухове. Видео с места

Утром 30 января в городском округе Серпухов в Подмосковье произошел взрыв газа в частном доме. В результате половина дома оказалась разрушена, пострадали три человека. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Московской области.

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В воскресенье, 30 января, в 08:48, сотрудникам МЧС поступил сигнал по адресу: городской округ Серпухов, поселок Большевик, улица Карпова, дом 26. Прибывшее на место первое пожарно-спасательное подразделение установило, что произошел хлопок газа. Возгорания не последовало. Однако разрушена половина дома. В результате происшествия пострадали три человека, их госпитализировали.

Источник фото: МЧС

Последствия разрушений устраняют 22 человека и семь единиц техники, из них от МЧС России 10 человек и три единицы техники.