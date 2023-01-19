19 января 2023, 17:40
Три человека пострадали при взрыве газа в доме в Челябинской области
Взрыв газа произошел в строящемся доме по улице Гвардейской в городе Миасс Челябинской области. В результате взрыва пострадали три человека, сообщил ТАСС.
По предварительным данным, причиной взрыва является неправильная эксплуатация газовых приборов.
Реклама
Как сообщило агентство Nation News, в результате происшествия пострадали три человека, их передали медикам. Отмечается, что дом никаких повреждений не получил.
Реклама
Челябинская область
Газ
Взрывы
Реклама
Реклама