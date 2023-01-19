Происшествия 19 января 2023, 17:40 Три человека пострадали при взрыве газа в доме в Челябинской области

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Взрыв газа произошел в строящемся доме по улице Гвардейской в городе Миасс Челябинской области. В результате взрыва пострадали три человека, сообщил ТАСС.

По предварительным данным, причиной взрыва является неправильная эксплуатация газовых приборов.

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Как сообщило агентство Nation News, в результате происшествия пострадали три человека, их передали медикам. Отмечается, что дом никаких повреждений не получил.

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