Происшествия 07 декабря 2023, 03:50 Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в Южно-Сахалинске МЧС: при пожаре в Южно-Сахалинске пострадали 3 жильца РИА «Новости»

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Серьезный пожар произошел в многоквартирном доме в центре города Южно-Сахалинска. Три жителя пострадали. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС Сахалинской области.

Возгорание произошло в многоэтажке на Коммунистическом проспекте, 19. Первый пожарный расчет прибыл через три минуты после звонка диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона.

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К моменту прибытия спасателей горел балкон на втором этаже, лестничная клетка была вся в дыму. Пожар в квартире полностью ликвидировали. В тушении участвовали 13 пожарных и три единицы техники ведомства.

«Эвакуировано восемь человек. Пострадали три человека. Погибших нет», — уточнили в региональном МЧС.

О причинах возгорания пока не сообщили.

Ранее спасатели эвакуировали четырех человек из горящей квартиры в Петербурге. По предварительным данным, пламя охватило кухню в однокомнатной квартире, общая площадь пожара достигла 10 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.