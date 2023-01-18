Происшествия 18 января 2023, 23:22 Три человека пострадали при пожаре в Петербурге

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В Санкт-Петербурге произошел пожар, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщила NevaToday со ссылкой на региональное МЧС.

Огонь охватил трехкомнатную квартиру в одном из домов на улице Окраинной. Пламя распространилось на площади в 30 квадратных метров.

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К тушению привлекли 28 спасателей. Две несовершеннолетние девушки и одна женщина пострадали. Их доставили в больницу.

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