25 августа 2023, 15:22
Три человека пострадали при пожаре в квартире в Петербурге
Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в Московском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара пострадали три человека, сообщил сайт Neva.Today
По предварительным данным, пламя охватило трехкомнатную квартиру в доме по улице Костюшко. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров, участие в ликвидации огня принимали 17 сотрудников МЧС.
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Отмечается, что при пожаре пострадали двое мужчин и одна женщина, их доставили в больницу.
Санкт-Петербург
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