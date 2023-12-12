Происшествия 12 декабря 2023, 16:03 Три человека пострадали при пожаре в доме в Новосибирске

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Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме в центре Новосибирска. В результате пожара пострадали три человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

По предварительным данным, пламя охватило квартиру на третьем этаже. Общая площадь возгорания достигла 25 квадратных метров.

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Отмечается, что спасатели эвакуировали из горящего здания восемь человек. Двоих женщин и одного мужчину доставили в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.