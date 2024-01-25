Происшествия 25 января 2024, 10:43 Три человека пострадали при обрушении насосной станции в Новотроицке МЧС: при обрушении насосной станции под Оренбургом пострадали трое Пресс-служба МЧС Оренбургской области

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При обрушении здания канализационно-насосной станции в Новотроицке Оренбургской области пострадали три человека. Об этом сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

«Трое пострадавших переданы сотрудникам скорой помощи», — сказал собеседник агентства.

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Под завалами рухнувшего здания могут оставаться около семи человек, сообщало РИА «Новости». На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Специалисты разбирают завалы. По предварительной информации, есть погибшие, писали местные СМИ.

«В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Ситуация находится на контроле», — передали в пресс-службе МЧС Оренбургской области.

Пресс-служба МЧС Оренбургской области

Прокуратура Оренбургской области начала проверку по факту происшествия на насосной станции, сообщили в пресс-службе ведомства.

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