19 января 2024, 19:17
Три человека пострадали при ЧП с подъемником на курорте в Степаново
Минздрав: 3 человека пострадали при поломке подъемника на курорте в Подмосковье
Три человека пострадали при ЧП с кресельным подъемником на курорте в деревне Степаново. Двух доставили в больницу, сообщили «360» в региональном Минздраве.
«В настоящий момент госпитализированы два пострадавших в результате происшествия в Дмитрове», — указали в пресс-службе.
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По предварительным данным, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще одного пострадавшего осмотрели врачи на месте происшествия. От госпитализации он отказался.
«На месте продолжает работать бригада скорой помощи», — заключили в Минздраве.
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