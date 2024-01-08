Происшествия 08 января 2024, 22:43 Три человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородский район Губернатор Гладков: при атаке ВСУ на Белгород пострадали три человека РИА «Новости»

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Российская система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом 10 украинских ракет. Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что предварительно пострадали три человека.

«По предварительным данным, есть трое пострадавших — женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности», — написал глава региона.

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Гладков добавил, что пострадавших доставили в больницу. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки ВСУ на город в двух многоквартирных домах и одном частном домовладении выбило окна. Осколки повредили три автомобиля, четыре грузовика загорелись. В районе осколки повредили крышу частного дома.

Сирену воздушной тревоги включили в Белгороде и Белгородском районе около 21:30 по московскому времени. Горожан призвали укрыться в помещениях без окон или спрятаться в убежище.