Происшествия 05 апреля 2024, 13:17 Три человека пострадали при атаке украинских боевиков на Брянскую область Украинские боевики обстреляли Брянскую область, три человека пострадали РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские террористы обстреляли Суземку в Брянской области. Три мирных жителя получили легкие ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. На месте ЧП работают экстренные службы.

Реклама

«Частично повреждены административное здание, храм, несколько легковых автомобилей», — добавил Богомаз.

Специалисты продолжают обследование попавшей под обстрел территории.

Несколько дней назад Вооруженные силы Украины атаковали село Курковичи в Брянской области. В результате пострадала девочка-подросток, ее доставили в больницу. Повреждения получили четыре жилых дома, в селе временно пропала электроэнергия.

Тогда же ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Трубчевском районе. Два местных жителя получили ранения.