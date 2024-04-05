05 апреля 2024, 13:17
Три человека пострадали при атаке украинских боевиков на Брянскую область
Украинские боевики обстреляли Брянскую область, три человека пострадали
Украинские террористы обстреляли Суземку в Брянской области. Три мирных жителя получили легкие ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь. На месте ЧП работают экстренные службы.
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«Частично повреждены административное здание, храм, несколько легковых автомобилей», — добавил Богомаз.
Специалисты продолжают обследование попавшей под обстрел территории.
Несколько дней назад Вооруженные силы Украины атаковали село Курковичи в Брянской области. В результате пострадала девочка-подросток, ее доставили в больницу. Повреждения получили четыре жилых дома, в селе временно пропала электроэнергия.
Тогда же ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Трубчевском районе. Два местных жителя получили ранения.
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