09 января 2024, 15:31
Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Орловскую область
Губернатор Клычков: три жителя Орловской области пострадали при атаке ВСУ
При атаке украинских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
Люди получили ранения средней степени тяжести. Им оказали необходимую помощь. Двое пострадавших от госпитализации отказались.
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«На местах происшествия работают экстренные службы», — написал Клычков.
До этого губернатор сообщил, что два беспилотных летательных аппарата рухнули на объект топливно-энергетического комплекса на территории Орла. После этого произошло возгорание, его оперативно локализовали.
По данным Telegram-канала «112», украинский дрон-камикадзе врезался в резервуар на нефтебазе «Орелнефтепродукт». Издание опубликовало кадры с места атаки.
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