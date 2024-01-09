Важное 09 января 2024, 15:31 Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Орловскую область Губернатор Клычков: три жителя Орловской области пострадали при атаке ВСУ РИА «Новости»

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При атаке украинских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Люди получили ранения средней степени тяжести. Им оказали необходимую помощь. Двое пострадавших от госпитализации отказались.

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«На местах происшествия работают экстренные службы», — написал Клычков.

До этого губернатор сообщил, что два беспилотных летательных аппарата рухнули на объект топливно-энергетического комплекса на территории Орла. После этого произошло возгорание, его оперативно локализовали.

По данным Telegram-канала «112», украинский дрон-камикадзе врезался в резервуар на нефтебазе «Орелнефтепродукт». Издание опубликовало кадры с места атаки.