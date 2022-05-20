Три человека пострадали на предприятии в Ногинске из-за взрыва газа

На одном из частных предприятий в Ногинске 20 мая произошел взрыв газа. Пострадали три человека. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

Пострадавших с травмами различной тяжести госпитализировали, сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Специалисты проводят комплекс следственных действий, чтобы установить причины и обстоятельства случившегося. Следователи и криминалисты начали осмотр места происшествия и допрос свидетелей. Документацию по обеспечению охраны труда на производстве изъяли для изучения. Запланированы экспертизы.