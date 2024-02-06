Происшествия 06 февраля 2024, 10:57 Три человека пострадали из-за взрыва в Сочи МЧС: в Сочи произошел взрыв газа в супермаркете, пострадали три человека РИА «Новости»

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Мощный взрыв газа прозвучал утром в Центральном районе Сочи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, взрыв произошел в здании супермаркета на улице Тимирязева. Из-за ЧП пострадали три человека. Их доставили в больницу, детей среди них нет.

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«В 08:40 от оперативного дежурного ЕДДС МО поступило сообщение, <...> что в помещении быстрого питания произошел хлопок газовоздушной смеси без возгорания, несущие конструкции не пострадали», — указали в МЧС.

На место взрыва прибыли спасатели и медики. Причины ЧП устанавливают специалисты.

Ранее газовый баллон взорвался в жилом многоквартирном доме в Севастополе. По словам губернатора Михаила Развожаева, жильцов оперативно эвакуировали из здания, никто из них не пострадал. ЧП произошло по улице Леваневского.

Из-за ударной волны в доме обрушились перегородки между этажами, общая площадь повреждений составила порядка 50 квадратных метров. Губернатор отметил, что специалисты перекрыли в доме подачу электричества, газа и воды.