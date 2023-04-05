Происшествия 05 апреля 2023, 10:17 Три человека пострадали из-за порыва трубы с кипятком в Петербурге МЧС: спасатели вытащили 3 человек, оказавшихся в месте прорыва трубы в Петербурге

Читать 360tv в

Аварийная ситуация произошла утром 5 апреля в Петербурге, там прорвало трубу с горячей водой. Три человека, в том числе двое детей, оказались в машине в месте, где все случилось. Спасатели вытащили их оттуда и передали врачам. Об этом сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Там прорыв трубы, 400 миллиметров. Сейчас там отключены некоторые потребители. Автомобиль с тремя людьми, в том числе двумя детьми, попали в промоину. Была опасность их здоровью и жизням, наши сотрудники вытащили их из машины и доставили в карету скорой помощи», — сказал представитель ведомства.

Реклама

Он добавил, что сотрудники МЧС пострадали в ходе операции. Сейчас всех людей осматривают медики. РИА «Новости» опубликовало фото с места событий.

По данным Telegram-канала «1703», ЧП произошло на Рижском проспекте. Движение в обе стороны из-за случившегося перекрыли, все подробности случившегося уточняются.