11 февраля 2023, 14:10
Три человека пострадали из-за обстрела ВСУ в Белгородской области
Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино, пострадали 3 человека
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город Шебекино попал под обстрел ВСУ. Пострадали, по предварительным данным, три человека, уточнил он в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу», — отметил Гладков.
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Состояние раненых медики оценили как легкой и средней степени тяжести.
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Три удара ВСУ пришлось на территорию промышленного предприятия. Один из корпусов, добавил губернатор, получил повреждения — в здании выбило окна.
«Также один снаряд прилетел в остановочный павильон. Есть повреждения в трех машинах», — написал Гладков.
На место происшествия уже прибыли глава округа Владимир Жданов и все оперативные службы .
ВСУ также обстреляли село Муром Шебекинского городского округа. Снаряды повредили фасад и крышу одного из корпусов предприятия, сообщил Гладков.
В селе пострадавших не было. Аварийные бригады и оперативные службы уже начали работу.
Ранее Гладков сообщил, что беспилотные летательные аппараты ударили по инфраструктурному объекту в Яковлевском городском округе. Глава региона не стал уточнять, кому принадлежали дроны.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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