Происшествия 11 февраля 2023, 14:10 Три человека пострадали из-за обстрела ВСУ в Белгородской области Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино, пострадали 3 человека губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город Шебекино попал под обстрел ВСУ. Пострадали, по предварительным данным, три человека, уточнил он в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу», — отметил Гладков.

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Состояние раненых медики оценили как легкой и средней степени тяжести.

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Три удара ВСУ пришлось на территорию промышленного предприятия. Один из корпусов, добавил губернатор, получил повреждения — в здании выбило окна.

«Также один снаряд прилетел в остановочный павильон. Есть повреждения в трех машинах», — написал Гладков.

Telegram-канал губернатора Белгородской области

На место происшествия уже прибыли глава округа Владимир Жданов и все оперативные службы .

ВСУ также обстреляли село Муром Шебекинского городского округа. Снаряды повредили фасад и крышу одного из корпусов предприятия, сообщил Гладков.

В селе пострадавших не было. Аварийные бригады и оперативные службы уже начали работу.

Ранее Гладков сообщил, что беспилотные летательные аппараты ударили по инфраструктурному объекту в Яковлевском городском округе. Глава региона не стал уточнять, кому принадлежали дроны.