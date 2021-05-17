Три человека пострадали при пожаре в Приморье

Частный деревообрабатывающий цех загорелся в приморском поселке Лучегорск. В результате пострадали три человека, которых доставили в больницу. Само возгорание полностью потушили. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Пожарные получили информацию о возгорании в 08:04 (01:04 по московскому времени) в понедельник, 14 мая. Пожар вспыхнул в частном деревообрабатывающем цехе на улице Общественный центр. Расчеты огнеборцев приехали на место спустя девять минут.

«Приступив к тушению, в 08:14 пожар был локализован, а в 09:15 полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров. В результате происшествия были травмированы три человека», — уточнили в пресс-службе.

Всех пострадавших сразу же передали бригаде скорой помощи. Медики оказали всю необходимую помощь. Всего тушением огня занимались 10 человек и четыре единицы техники. Все причины и обстоятельства возгорания пока продолжают выяснять.