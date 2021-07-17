Три человека попали в больницу после укусов паука-каракурта под Волгоградом

В Волгограде трех пациентов доставили в больницу после того, как их укусили пауки-каракурты. Как сообщили «РИА Новости» в комитете здравоохранения Волгоградской области, с начала июля от таких укусов пострадали 10 человек.

Случаи с ядовитыми пауками в регионе участились этим летом. За последний месяц 10 человек попали в больницу после укусов. У всех была тяжелая клиническая картина. Трое из них по-прежнему остаются в стационаре под наблюдением медиков.

Каракурт или степной паук — это вид членистоногих из известного рода «черных вдов». Чаще всего укусы происходят во второй половине августа. Сначала человек ощущает острую жгучую боль в месте укуса. Примерно через 20 минут она начинает распространяться и на другие части тела, особенно на грудь и конечности. Люди ощущают сильную слабость, могут быть тошнота и скачки давления.

Через восемь часов после укуса начинает подниматься температура, возникает отечность. Но, несмотря на пугающие симптомы, к смерти они приводят крайне редко. В основном тогда, когда человек решил не обращаться к врачу. Заболевание после укуса длится до 10 дней.

В Москве паук-птицеед укусил своего хозяина. Мужчина содержит дома шестерых его собратьев — и одного из членистоногих решил взять в руки. После укуса москвичу предлагали поехать в больницу, но он отказался.