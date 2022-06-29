Три человека получили травмы в массовом ДТП в Краснодарском крае

Шесть автомобилей столкнулись в Краснодарском крае. Три человека получили травмы. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Авария случилась на трассе «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк». КамАЗ врезался в легковую машину. Та отлетела от удара и столкнулась еще с одним грузовиком DAF. КамАЗ после этого въехал в фуру MAN, а та — еще в две фуры.

В итоге двое водителей грузовиков и водитель легковушки получили небольшие травмы. Правоохранители выясняют все подробности происшествия.