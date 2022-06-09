Два ДТП с разницей в 1,5 часа произошло на 22 километре трассы Ижевск — Воткинск. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

Первая авария произошла около десяти часов утра. Водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с автомобилем Toyota. В результате травмы получили водитель большегруза и пассажирка легковушки. Их госпитализировали.

Спустя полтора часа 36-летний водитель Lada Granta столкнулся с Lada XRay. Вторую иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с КамАЗом. Водителя иномарки также доставили в больницу. Сотрудники полиции организовали проверку.