27 февраля 2023, 14:13
Три человека получили травмы в ДТП в Свердловской области
Авария с участием фур и легкового автомобиля произошла накануне на трассе Р-242 под Нижними Сергами. Об этом написал сайт tagilcity.ru со ссылкой на данные ГИБДД по Свердловской области.
Водитель Lada Granta не справился с управлением, свернул на встречную полосу движения, где врезался в грузовые автомобили.
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В результате ДТП пострадали три человека. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.
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ДТП
Свердловская область
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