Происшествия 27 февраля 2023, 14:13 Три человека получили травмы в ДТП в Свердловской области

Читать 360tv в

Авария с участием фур и легкового автомобиля произошла накануне на трассе Р-242 под Нижними Сергами. Об этом написал сайт tagilcity.ru со ссылкой на данные ГИБДД по Свердловской области.

Водитель Lada Granta не справился с управлением, свернул на встречную полосу движения, где врезался в грузовые автомобили.

Реклама

В результате ДТП пострадали три человека. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

Реклама