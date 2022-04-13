Три человека получили травмы в ДТП с участием двух автомобилей в Омске

В Омске при столкновении двух автомобилей пострадали три человека.

Как сообщает gorod55.ru, машины ночью не поделили перекресток улиц 10 лет Октября и Шебалдина ВАЗ-21074 под управлением 24-летнего водителя и Nissan Primera, за рулем которого был 20-летний парень.

По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля при повороте не уступил дорогу иномарке.

Столкнувшись, машины разлетелись в разные стороны. ВАЗ остановил столб уличного освещения, а Nissan врезался в стойку дорожного знака.

Оба водителя и 22-летний пассажир ВАЗа получили черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, несколько переломов, ушибов и вывихов. Один из парней оказался со сломанными ребрами. У него врачи диагностировали пневмоторакс.